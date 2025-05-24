По погоде 24 мая предсказывали лето

09:17, 24 мая 2025, ПАИ

Священномученика Мокия вспоминают православные христиане сегодня, 24 мая, пишет calend.ru.

В народе святого прозвали Мокрым – во-первых из-за созвучия с именем, во-вторых, потому что в его праздник часто бывают дожди.

На Мокия не было принято браться за земляные работы. Этот день считался праздником умилостивления царя града. Говорили, что если на Мокия работать в поле – град выбьет все посевы. Была и ещё одна примета: если во время града выкинуть помело в окно, то он сразу же прекратится. А вот если на Мокия Мокрого шёл дождь, люди старались под ним вымокнуть, чтобы волосы приобрели силу и красоту.

Мокия называли указчиком погоды на всё лето. Если этот день туманный и дождливый, то и лето будет сырым. А если восход солнца багровый, то лето будет с пожарами.

Напомним, что сегодня в Псковской области прогнозируют облачную с прояснениями погоду, кратковременные дожди, днём местами грозы. Температура воздуха по области днём составит от +18 до +23 градусов, на юго-востоке – до +26.