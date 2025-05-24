Центр Пскова перекрыт для проведения забега

08:06, 24 мая 2025, ПАИ

Движение автомобилей ограничили в Пскове сегодня, 24 мая, с 06:30 до 14:00 в связи с проведением соревнований по бегу «Забег.РФ». Об этом ПАИ сообщили в управлении Госавтоинспекции по Псковской области.

В это время нельзя будет проехать по следующим участкам дорог:

по улице Спортивной на участке от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой;

по улице Кузнецкой на участке от площади Победы до Октябрьского проспекта;

по улице Профсоюзной;

по улице Советской на участке от Октябрьской площади до площади Победы;

по улице Свердлова на участке от Музейного переулка до улицы Советской и на участке от улицы Калинина до улицы Советской.

В качестве объездов предлагается использовать улицу Гражданскую, Октябрьский проспект и улицу Калинина. В Музейном переулке организовали двустороннее движение.

Напомним, что церемония открытия соревнований начнётся в 08:30. Спортсмены пробегут один, пять, 10 и 21,1 километра. Официальная церемония награждения состоится в 12:35.