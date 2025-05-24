Центр Пскова перекрыт для проведения забега
Движение автомобилей ограничили в Пскове сегодня, 24 мая, с 06:30 до 14:00 в связи с проведением соревнований по бегу «Забег.РФ». Об этом ПАИ сообщили в управлении Госавтоинспекции по Псковской области.
В это время нельзя будет проехать по следующим участкам дорог:
- по улице Спортивной на участке от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой;
- по улице Кузнецкой на участке от площади Победы до Октябрьского проспекта;
- по улице Профсоюзной;
- по улице Советской на участке от Октябрьской площади до площади Победы;
- по улице Свердлова на участке от Музейного переулка до улицы Советской и на участке от улицы Калинина до улицы Советской.
В качестве объездов предлагается использовать улицу Гражданскую, Октябрьский проспект и улицу Калинина. В Музейном переулке организовали двустороннее движение.
Напомним, что церемония открытия соревнований начнётся в 08:30. Спортсмены пробегут один, пять, 10 и 21,1 километра. Официальная церемония награждения состоится в 12:35.
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