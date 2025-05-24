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Общество

Центр Пскова перекрыт для проведения забега

Движение автомобилей ограничили в Пскове сегодня, 24 мая, с 06:30 до 14:00 в связи с проведением соревнований по бегу «Забег.РФ». Об этом ПАИ сообщили в управлении Госавтоинспекции по Псковской области.

Фото: ПАИ

В это время нельзя будет проехать по следующим участкам дорог:

  • по улице Спортивной на участке от улицы Гражданской до улицы Кузнецкой;
  • по улице Кузнецкой на участке от площади Победы до Октябрьского проспекта;
  • по улице Профсоюзной;
  • по улице Советской на участке от Октябрьской площади до площади Победы;
  • по улице Свердлова на участке от Музейного переулка до улицы Советской и на участке от улицы Калинина до улицы Советской.

В качестве объездов предлагается использовать улицу Гражданскую, Октябрьский проспект и улицу Калинина. В Музейном переулке организовали двустороннее движение.

Изображение: организаторы

Напомним, что церемония открытия соревнований начнётся в 08:30. Спортсмены пробегут один, пять, 10 и 21,1 километра. Официальная церемония награждения состоится в 12:35.

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