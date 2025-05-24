День кадровика празднуют в России

09:42, 24 мая 2025, ПАИ

День кадрового работника отмечают в России сегодня, 24 мая. При этом данный профессиональный праздник не установлен официально: он отмечается с 2005 года по инициативе Всероссийского кадрового конгресса, пишет calend.ru.

Дату празднования выбрали в связи с тем, что в этот день в 1835 году в царской России вышло постановление «Об отношении между хозяевами фабричных заведений и рабочими людьми, поступающими на оные по найму». Это постановление стало первым документом в стране, который регламентирует взаимоотношения между работодателями и наёмными работниками.

Кадровики в организации необходимы для регулирования приёма на работу, увольнений, учёта сотрудников, организации обучения, работы с социальными льготами, выстраивания отношений в коллективе.

Помимо этой даты, у работников отделов кадров российских предприятий, организаций и компаний есть ещё один день, который также можно считать профессиональным праздником, – это 12 октября. В этот день в 1918 году решением Народного комиссариата юстиции была принята инструкция об организации советской рабоче-крестьянской милиции и созданы первые кадровые аппараты органов внутренних дел. Поскольку дата для Дня кадровика не установлена официально, то и отмечается он в разных организациях в разные дни.

Напомним, что сегодня, 24 мая, во всех славянских странах, в том числе и в России, отмечают День славянской письменности и культуры. Подробнее об этом празднике читайте здесь.