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Происшествия

Великолучанин лишился автомобиля за нетрезвое вождение

Сотрудники полиции изъяли автомобиль у великолучанина, который в очередной раз сел за руль в нетрезвом виде. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Фото: ПАИ

Вечером 30 июля у жилого дома на улице Комсомольской в Великих Луках сотрудники ГИБДД для проверки остановили автомобиль Chevrolet. За рулём иномарки находился 38-летний житель Великолукского района. Ранее мужчина уже был неоднократно судим, подвергался административному наказанию за вождение в нетрезвом виде и был лишён права управления транспортом. Однако это не помешало ему снова сесть за руль в нетрезвом виде.

В связи с этим автомобиль у мужчины изъяли.

По данному факту проводится проверка. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В ведомстве также напомнили, что в соответствии со статьёй 264.1 УК РФ пьяные водители, повторно задержанные за рулём в нетрезвом виде в течение года, привлекаются к уголовной ответственности.

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