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Спорт

Всероссийские соревнования для лиц с ПОДА прошли в Пскове

Всероссийские детско-юношеские соревнования для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата прошли в Пскове с 28 по 30 июля. Об этом сообщается в группе Псковской областной организации ВОИ в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Общественная организация инвалидов Пскова

В первый день соревнований участников поприветствовал представитель Всероссийской федерации спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Ираклий Гегечкори, который зачитал приветственную речь президента федерации Андрея Строкина. Также с напутственным словом выступил заслуженный тренер России, председатель Федерации спортивного ориентирования Псковской области Алексей Никитин.

Всего на соревнованиях приняли участие спортсмены из шести регионов.

«В этом году было больше участников. Соревнования прошли в формате точного ориентирования, как и в прошлом году. Участие принимали также наши псковские спортсмены с родителями. Все были награждены призами от федерации ПОДА. Многие, кто участвовал впервые, заинтересовались этим направлением и захотели заниматься дальше», – сказал корреспонденту ПАИ Алексей Никитин.

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