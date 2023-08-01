Более 90 миллионов рублей направил комитет по соцзащите на пособия псковичам

17:03, 01 августа 2023, ПАИ

Денежные средства в сумме 92,1 миллиона рублей направил комитет по социальной защите Псковской области в органы соцзащиты городов и районов области на финансирование соцвыплат. Об этом ПАИ сообщили в комитете.

Средства пойдут на ежемесячную денежную выплату на ребенка в возрасте с трёх до семи лет; ежемесячную денежную выплату на третьего ребенка или последующих детей; ежемесячное пособие на оплату жилого помещения и коммунальных услуг федеральным льготникам; компенсацию взносов на капитальный ремонт отдельным категориям граждан.

«В настоящее время осуществляется зачисление средств на счета граждан. Просьба проявить понимание и терпение», – отметили в комитете.