Использовать технику Apple обычным гражданам не запретят
Вопрос о запрете гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит, заявил в своём Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитке Александр Хинштейн. Об этом сообщила «Российская газета».
Депутат подчеркнул, что Роскомнадзор проверит защищённость iPhone и iPad от слежки.
«Мера необходимая и актуальная. Всё-таки безопасность хранения персональных данных, которые уходят на зарубежные серверы Apple, невозможно гарантировать», – написал Александр Хинштейн.
Законодатель напомнил, что со шпионским ПО у Apple есть проблемы: не так давно ФСБ сообщала о вскрытии разведывательной акции США через программу-вирус на iPhone. Тогда заражению подверглось несколько тысяч смартфонов.
Ранее использование iPhone и iPad в служебных целях запретили сотрудникам министерств.
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