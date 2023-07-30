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Политика

Использовать технику Apple обычным гражданам не запретят

Вопрос о запрете гаджетов Apple для рядовых россиян не стоит, заявил в своём Telegram-канале глава комитета Госдумы по информполитке Александр Хинштейн. Об этом сообщила «Российская газета».

Депутат подчеркнул, что Роскомнадзор проверит защищённость iPhone и iPad от слежки.

«Мера необходимая и актуальная. Всё-таки безопасность хранения персональных данных, которые уходят на зарубежные серверы Apple, невозможно гарантировать», – написал Александр Хинштейн.

Законодатель напомнил, что со шпионским ПО у Apple есть проблемы: не так давно ФСБ сообщала о вскрытии разведывательной акции США через программу-вирус на iPhone. Тогда заражению подверглось несколько тысяч смартфонов.

Ранее использование iPhone и iPad в служебных целях запретили сотрудникам министерств.

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