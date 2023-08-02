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Общество

О культурных мероприятиях в Псковской области поговорили на «Серебряном дожде». Главное

Председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева стала гостьей программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Фото: ПАИ

Главное из программы:

  • по итогам Дней Псковской области в Витебске сделали вывод, что нужно больше арт-объектов (на их фоне очень понравилось фотографироваться витеблянам) и больше продукции на продажу: запасы истощились уже к концу второго дня;
  • рекордная уха, которую в Гдове приготовят на фестивале «Наше море», рассчитана на 14-15 тысяч порций. Рекорд (четыре тысячи литров ухи) претендует на попадание в Книгу рекордов Гиннесса;
  • чан для ухи спроектирован совместно с псковскими инженерами и у тех, кто его видел, вызывает ассоциации с чанами, в которых купался царь в «Коньке-горбунке»;
  • напротив площадок «Нашего моря» в поле будет парковка, мест должно хватить для всех;
  • фестиваль «Русское лето» пройдёт в Пскове 12 августа. В этом году приедут группы «ПилОт», «АнимациЯ» и «Собор». Сцена будет находиться в Финском парке;
  • 18-19 августа на фестивале «Музыка на воде» пройдёт мультимедийное шоу на пруду в дендропарке;
  • в рамках проекта на средства федерального гранта Псковского областного колледжа искусств создадут международный симфонический оркестр, состоящий из учащихся трёх музыкальных училищ имени Римского-Корсакова: Петербургского, Псковского и Могилевского. 17 августа музыканты дадут свой первый концерт в усадьбе Вечаша, а 19 августа выступят на фестивале «Музыка на воде». Уже сейчас в сводном оркестре 82 музыканта;
  • студентка Псковского областного колледжа искусств Анна Тимашова вышла в финал конкурса Министерства культуры РФ с проектом «Музейные маршруты глазами детей» и теперь поедет в Москву защищать свой проект перед главой Министерства культуры РФ Ольгой Любимовой. В финал Детского культурного форума, проводимого Минкультом РФ, также вышли сказки, сочинённые двумя ребятами из Псковской области;
  • в сентябре в выставочных залах Псковской области в рамках проекта «Русский Север» будет представлено несколько тысяч картин художников со всей России; 
  • на фестивале «Наше море» в Гдове можно будет приобрести пряники в виде рыбы

 

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