На фестивале «Наше море» в Гдове можно будет приобрести пряники в виде рыбы
О том, какие сувениры смогут приобрести гости фестиваля «Наше море», рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.
«Мы сделали пряники в виде рыбок, а также с видами Гдова. Также будет хороший фуд-корт и зона мастеров», – отметила она и добавила, что сувениры можно будет сделать самостоятельно – раскрасить фигурки рыб и забрать их с собой.
Ольга Тимофеева также подчеркнула, что напротив площадок «Нашего моря» в поле будет парковка и мест должно хватить для всех.
Ранее сообщалось, что на фестивале «Наше море» в Гдове хотят поставить всемирный рекорд по приготовлению ухи.
Напомним, что мультиформатный фестиваль «Наше море» впервые пройдёт на берегу Чудского озера в Гдовском районе с 4 по 6 августа. С культурной программой можно ознакомиться тут. Карту мероприятия можно посмотреть здесь.
По словам организаторов, гостей праздника ждёт «море активностей»: пляжный волейбол, сапборды, фуд-корт, большие качели, шезлонги и фотозона. В музыкальной программе заявлены псковские исполнители.
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