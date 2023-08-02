На фестивале «Наше море» в Гдове можно будет приобрести пряники в виде рыбы

10:44, 02 августа 2023, ПАИ

О том, какие сувениры смогут приобрести гости фестиваля «Наше море», рассказала председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

«Мы сделали пряники в виде рыбок, а также с видами Гдова. Также будет хороший фуд-корт и зона мастеров», – отметила она и добавила, что сувениры можно будет сделать самостоятельно – раскрасить фигурки рыб и забрать их с собой.

Ольга Тимофеева также подчеркнула, что напротив площадок «Нашего моря» в поле будет парковка и мест должно хватить для всех.

Ранее сообщалось, что на фестивале «Наше море» в Гдове хотят поставить всемирный рекорд по приготовлению ухи.

Напомним, что мультиформатный фестиваль «Наше море» впервые пройдёт на берегу Чудского озера в Гдовском районе с 4 по 6 августа. С культурной программой можно ознакомиться тут. Карту мероприятия можно посмотреть здесь.

По словам организаторов, гостей праздника ждёт «море активностей»: пляжный волейбол, сапборды, фуд-корт, большие качели, шезлонги и фотозона. В музыкальной программе заявлены псковские исполнители.