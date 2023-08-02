Мультимедийное шоу покажут в рамках фестиваля «Музыка на воде» в Пскове

10:05, 02 августа 2023, ПАИ

Мультимедийное шоу покажут на фестивале «Музыка на воде» в Пскове 18-19 августа. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Шоу покажут на экране в дендропарке. «Псков пока не видел водные шоу, поэтому в этом году мы покажем его в рамках «Музыки на воде». Я думаю, что всех порадует такое дополнение к традиционному формату», – отметила гостья студии.

Кроме того, 19 августа перед гостями выступит международный симфонический оркестр, состоящий из учащихся трёх музыкальных училищ имени Римского-Корсакова: Петербургского, Псковского и Могилевского. По словам Ольги Тимофеевой, уже сейчас в сводный оркестр вступили 82 музыканта.

Отметим, что свой первый концерт музыканты дадут в усадьбе Вечаша 17 августа.

Подробную информацию о фестивале «Музыка на воде» в Пскове можно узнать в сюжете.