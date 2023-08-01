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Общество

Количество арт-объектов увеличат на Днях Псковской области в Витебске в 2024 году

Увеличить количество арт-объектов планируется при проведении Дней Псковской области в Витебске в 2024 году. Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. 

Фото: ПАИ

«В пятницу и субботу на нашу площадку пришло много молодожёнов, так они могли получить эксклюзивные фотографии», – отметила она и добавила, что наибольшей популярностью пользовался шар с рыбами и аутентичная деревенская горка.

«Мы хотим, чтобы люди фотографировались намного больше, фотографировали наш регион и наши творческие коллективы, и чтобы у них появилось желание приехать в Псков»,  добавила гостья студии.

Кроме того, планируется расширить зону торговли и фуд-корта, так как на второй день у некоторых продавцов закончились товары. «Нужно увеличить как ассортиментный перечень, так и количество продукции»,  резюмировала Ольга Тимофеева.

Напомним, что Дни Псковской области прошли в Витебске с 27 по 30 июля. Они были организованы в рамках договорённостей губернатора Псковской области Михаила Ведерникова и председателя Витебского облисполкома Александра Субботина по развитию сотрудничества и культурного обмена между регионами союзных государств. Это было ответное мероприятие – в сентябре прошлого года в Пскове состоялись Дни Витебской области.

Ранее сообщалось, что Ольга Тимофеева рассказала об эмоциях белорусов от Дней Псковской области в Витебске. Со всеми новостями о ходе мероприятия можно ознакомиться в специальном сюжете ПАИ

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Количество арт-объектов увеличат на Днях Псковской области в Витебске в 2024 году

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