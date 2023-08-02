Псковичка вышла в финал конкурса Минкультуры РФ

11:24, 02 августа 2023, ПАИ

Студентка Псковского областного колледжа искусств Анна Тимашова вышла в финал конкурса Министерства культуры РФ с проектом «Музейные маршруты глазами детей». Об этом сообщила председатель комитета по культуре Псковской области Ольга Тимофеева в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Теперь она поедет в Москву защищать свой проект перед главой Министерства культуры РФ Ольгой Любимовой. Работа посвящена теме экскурсий для детей. По мнению автора, информация будет восприниматься легче, если говорить с ребятами на одном языке и экскурсоводами будут их сверстники.

Ольга Тимофеева отметила, что с федеральными музеями уже обговаривался план по созданию школы экскурсоводов для того, чтобы дети в летний период были трудоустроены и стали помощниками экскурсоводов.

В финал Детского культурного форума, проводимого Минкультом РФ, также вышли сказки, сочинённые двумя ребятами из Псковской области.

Отметим, что участниками II Международного детского культурного форума, который пройдёт в Москве с 10 по 12 августа, станут более двух тысяч детей из России и стран ближнего зарубежья. Также на форуме подведут итоги конкурса детских проектов в сфере культуры и искусства «Культурная инициатива».