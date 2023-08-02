Новые качели в Усвятах сломали вандалы
В Усвятах в сквере с фонтаном на Советской площади вандалы разрушили недавно появившийся арт-объект, передаёт газета «Новая жизнь».
Сквере с фонтаном на Советской площади в Усвятах планомерно благоустраивается и становится центром притяжения жителей и гостей посёлка. Ранее здесь был установлен новый арт-объект – качели, которые сразу приглянулись посетителям парка. За своё короткое существование они были сломаны дважды.
После первого ремонта не прошло и недели, как снова неблагодарные пользователи испробовали здесь свою силу.
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