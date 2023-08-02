Новые качели в Усвятах сломали вандалы

22:48, 02 августа 2023, ПАИ

В Усвятах в сквере с фонтаном на Советской площади вандалы разрушили недавно появившийся арт-объект, передаёт газета «Новая жизнь».

Сквере с фонтаном на Советской площади в Усвятах планомерно благоустраивается и становится центром притяжения жителей и гостей посёлка. Ранее здесь был установлен новый арт-объект – качели, которые сразу приглянулись посетителям парка. За своё короткое существование они были сломаны дважды.

После первого ремонта не прошло и недели, как снова неблагодарные пользователи испробовали здесь свою силу.