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Общество

Новые качели в Усвятах сломали вандалы

В Усвятах в сквере с фонтаном на Советской площади вандалы разрушили недавно появившийся арт-объект, передаёт газета «Новая жизнь».

Сквере с фонтаном на Советской площади в Усвятах планомерно благоустраивается и становится центром притяжения жителей и гостей посёлка. Ранее здесь был установлен новый арт-объект – качели, которые сразу приглянулись посетителям парка. За своё короткое существование они были сломаны дважды.

После первого ремонта не прошло и недели, как снова неблагодарные пользователи испробовали здесь свою силу.

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