Водитель автоцистерны пострадал в ДТП в Гдовском районе

09:56, 03 августа 2023, ПАИ

Водитель автоцистерны пострадал в ДТП у деревни Трутнево в Гдовском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

39-летний водитель автоцистерны уснул за рулём, в результате автомобиль вылетел в кювет.

Прибывшие спасатели оказали первую помощь водителю и передали его бригаде скорой помощи. Также они обесточили грузовой транспорт.

В результате ДТП водителя госпитализировали в медучреждение.



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ



Фото: ПАИ













На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Гдова, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.

Обстоятельства произошедшего выясняются.