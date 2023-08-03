Водитель автоцистерны пострадал в ДТП в Гдовском районе
Водитель автоцистерны пострадал в ДТП у деревни Трутнево в Гдовском районе. Об этом сообщается в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».
39-летний водитель автоцистерны уснул за рулём, в результате автомобиль вылетел в кювет.
Прибывшие спасатели оказали первую помощь водителю и передали его бригаде скорой помощи. Также они обесточили грузовой транспорт.
В результате ДТП водителя госпитализировали в медучреждение.
На месте работают бригада скорой помощи, ПСО Гдова, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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