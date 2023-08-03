Ливни, грозы и сильный ветер обрушатся на Псковскую область

17:33, 03 августа 2023, ПАИ

В ближайшие часы в Псковской области ожидаются грозы, ливни и усиление ветра. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону со ссылкой на данные Псковского ЦГМС – филиала ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

«Сегодня с периода 19:00 – 22:00 по Псковской области, начиная с западных районов, ожидаются грозы, при грозах местами ливни, кратковременное усиление ветра, порывы 15-17 метров в секунду», – говорится в сообщении.

Отметим, что при возникновении любой чрезвычайной ситуации необходимо срочно звонить в службу спасения по номеру 01 или 112, 101 (с мобильных телефонов).