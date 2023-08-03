Расчистка Псковско-Чудского озера идёт по нацпроекту

20:39, 03 августа 2023, ПАИ

Расчистка участков Псковско-Чудского озера ведётся в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Работы идут вблизи населённых пунктов Подборовье, Подолешье, Раскопель, Островцы, Спицино Гдовского района. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

Подрядчик приступил к работам на водном объекте сразу после окончания нерестового периода с середины июня.

В настоящее время разработан проект производства работ, заключён договор о производстве компенсации водных биологических ресурсов и принята другая разрешительная документация. Кроме того, проведены подготовительные работы, в том числе доставка специализированной техники, подготовка временных площадок размещений геотуб.

Кроме того, проведена расчистка участков Псковско-Чудского озера у деревень Подлипье и Подолешье. Работают два земснаряда. В настоящее время объём изъятых донных отложений составляет более 21 тысячи кубометров на обоих участках.

Также в рамках работ по компенсации потерь водных биоресурсов в озеро Ордово Невельского района заселили 1 млн штук молоди щуки.

Расчистка реки Псковы – ещё один проект, который в 2024 году планируется реализовать в Псковской области в рамках федерального проекта «Сохранение уникальных водных объектов» нацпроекта «Экология». Виды работ будут аналогичны работам на Чудском озере и направлены на охрану водного объекта.