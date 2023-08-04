Электоральный рейтинг Михаила Ведерникова составляет более 85% – эксперт

16:18, 04 августа 2023, ПАИ

Электоральный рейтинг губернатора Псковской области Михаила Ведерникова составляет 85,8 %, привёл данные социологического исследования директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский на круглом столе в Экспертном институте социальных исследований.

По этому показателю Михаил Ведерников входит в тройку лидеров глав регионов, участвующих в выборах. У губернатора Самарской области Дмитрия Азарова рейтинг составляет 87 %, у главы Нижегородской области Глеба Никитина – 85,7 %, отметил эксперт.

В выборах губернатора Псковской области участвуют четыре кандидата: Пётр Алексеенко (КПРФ), Михаил Ведерников («Единая Россия»), Антон Минаков (ЛДПР) и Игорь Романов («Партия Роста»).

Голосование на выборах главы региона пройдёт 8, 9 и 10 сентября.