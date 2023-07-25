Четырёх кандидатов зарегистрировали на выборы губернатора в Псковской области
Четырёх кандидатов на выборы губернатора Псковской области зарегистрировала избирательная комиссия. Решение приняли в ходе заседания Избирательной комиссии Псковской области сегодня, 25 июля. Об этом ПАИ сообщили в облизбиркоме.
Рассмотрев документы, представленные для регистрации, Избирательная комиссия Псковской области постановила зарегистрировать следующих кандидатов на должность губернатора Псковской области:
- Игоря Романова, выдвинутого «Партией Роста»;
- Антона Минакова, выдвинутого ЛДПР;
- Петра Алексеенко, выдвинутого КПРФ;
- Михаила Ведерникова, выдвинутого «Единой Россией».
Отметим, что выборы губернатора Псковской области пройдут в сентябре 2023 года. Голосование на выборах в регионе будет трехднёвным – 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Избирком утвердил решение о проведении ДЭГ на выборах губернатора Псковской области. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. Также назначены выборы в органы местного самоуправления в восьми округах Псковской области.
Более 400 кандидатов выдвинулось на выборы депутатов Собраний в муниципальных округах Псковской области