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Юношеское первенство СЗФО по футболу пройдёт в Пскове

Первенство Северо-Западного федерального округа по футболу среди команд футболистов 2009 года рождения пройдёт в Пскове на стадионе «Машиностроитель» с 10 по 17 августа. Об этом сообщается в группе ФК «Псков» в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Андрей Лупанов

В турнире примут участие 12 команд из семи регионов, в числе которых ФК «Псков» и великолукская СШОР «Экспресс». Псковичи под руководством Андрея Колышева встретятся в групповом этапе с «Ленинградцем», калининградской спортшколой № 5 и петербургской «Дружбой». Великолучанам предстоит сыграть с «Балтикой», МАУ ДО СШ из Мончегорска Мурманской области и петербургским «Пороховчанином».

С 10 по 13 августа пройдёт групповая стадия, где каждая команда сыграет друг с другом. По её результатам две сильнейшие команды из каждой группы и два третьих места с лучшими показателями пройдут в четвертьфиналы, которые начнутся 15 августа. На следующий день победители встретятся в полуфинале. 17 августа состоятся матчи, определяющие итоговое расположение команд.

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