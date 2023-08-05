Фестиваль «Музыка на воде» вновь состоится в Пскове

18:37, 05 августа 2023, ПАИ

Фестиваль под открытым небом «Музыка на воде» в четвёртый раз состоится в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в Туристском информационном центре Псковской области.

Мероприятие пройдёт на берегу Утиного пруда в Мирожском дендропарке.

18 августа в исполнении Губернаторского симфонического оркестра Псковской области под управлением Алексея Репникова прозвучат фрагменты опер итальянского композитора Джузеппе Верди.

19 августа слушателей ожидает встреча с новым исполнительным коллективом – Международным молодёжным оркестром имени Н. А. Римского-Корсакова, художественным руководителем которого является Алексей Репников. Участники оркестра – студенты музыкальных училищ из Пскова, Санкт-Петербурга и Могилёва, а также из Минского музыкального училища имени М. И. Глинки.

В этот день гости услышат шедевры русской классической музыки, в частности увертюру к опере «Руслан и Людмила» М. И. Глинки, сюиты «Шехеразада» и «Золотой Петушок» Н. А. Римского-Корсакова и отдельные страницы «Картинок с выставки» М. П. Мусоргского.

Концерт пройдёт при участии солистов Мариинского театра.

Начало концерта в 20:00.