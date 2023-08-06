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Культура

Съезд руководителей домов и центров народного творчества России проходит в Пскове

Всероссийский съезд руководителей методических служб в сфере народного творчества проходит сегодня в Пскове, сообщается в телеграм-канале комитета по культуре Псковской области.

Фото: комитет по культуре Псковской области

В комитете отметили, что инициатором встречи в Пскове стала директор Государственного Российского Дома народного творчества имени В. Д. Поленова Тамара Пуртова.

В рамках деловой и дискуссионной программы руководители домов и центров народного творчества из 64 регионов России обсуждают тенденции развития культурно-досуговой деятельности и популяризации этнокультурного достояния народов России.

Перенимать опыт работы в сфере народного творчества приехали и специалисты из новых регионов – Херсонской области и Луганской Народной Республики.

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