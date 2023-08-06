Псковские спортсмены стали чемпионами первенства России по гребле

17:57, 06 августа 2023, ПАИ

Псковские спортсмены Михаил Морозов и Илья Безлук стали чемпионами первенства России по академической гребле среди спортсменов до 19 лет на дистанции 2 000 метров. Об этом корреспонденту ПАИ сообщил один из победителей – Михаил Морозов.

Гребцы в финале преодолели дистанцию за 7 минут 21 секунду. «Гонка была очень сложная и напряжённая, соперники действительно достойные. Просто нам хватило силы духа додержать до конца, поэтому и выиграли», – отметил один из победителей Михаил Морозов.

Также псковичи Матвей Дербенёв и Артемий Усанов, не прошедшие в большой финал, выиграли в финале Б и заняли седьмое место на первенстве России.

«Гонка далась просто. Сложности возникли только после половины дистанции, когда вторая вода начала уезжать от нас, но на финише удалось их обогнать, – рассказал Матвей Дербенёв. – Выступление неплохое. Седьмое место на данный момент является для нас лучшим результатом. Думаю, если будем тренироваться весь следующий сезон в двойке, то получится заехать в призы. А так в целом соревнования понравились».