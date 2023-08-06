Ведущая к Пушкинскому заповеднику лесная дорога закроется на ремонт 7 и 8 августа

18:16, 06 августа 2023, ПАИ

Движение личного автотранспорта на участке лесной дороги, ведущей от пропускного пункта к автостоянке Пушкинского заповедника, закроется в связи с ремонтными работами 7–8 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале культурного учреждения.

Посетителей усадьбы «Михайловское» просят оставлять личный автотранспорт на бесплатных парковках в деревнях Бугрово и Савкино. На этот день пропуска до автостоянки Михайловского продаваться не будут.