Ведущая к Пушкинскому заповеднику лесная дорога закроется на ремонт 7 и 8 августа
Движение личного автотранспорта на участке лесной дороги, ведущей от пропускного пункта к автостоянке Пушкинского заповедника, закроется в связи с ремонтными работами 7–8 августа. Об этом сообщается в телеграм-канале культурного учреждения.
Посетителей усадьбы «Михайловское» просят оставлять личный автотранспорт на бесплатных парковках в деревнях Бугрово и Савкино. На этот день пропуска до автостоянки Михайловского продаваться не будут.
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