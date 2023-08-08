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Общество

Псковичей приглашают на курсы актёрского мастерства

Псковичей приглашают посетить тренинги актёрского мастерства от режиссёра Псковского театра драмы, художественного руководителя Детской театральной мастерской «Гвозди» Александра Суховского. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе театра.

Фото здесь и далее: пресс-служба Псковского театра драмы

На спецкурс приглашаются подростки от 12 лет и взрослые, которые хотят познакомиться с азами актёрского мастерства. Курс стартует 21 августа.

«На занятиях вас ждут игровые упражнения, направленные на развитие наблюдательности и творческого воображения, умение контролировать и переключать внимание, чувствовать партнёра и откликаться на невербальные сигналы», – отметили в театре.

Занятия будут проходить в Псковском театре драмы с 21 по 27 августа. Начало занятия в 18:30. Длительность занятия – два часа. Стоимость курса – 2 800 рублей.

Задать дополнительные вопросы и записаться на курс можно по телефону: 8 (911) 395-77-63 (директор мастерской Марина Николаева).

«Напоминаем, что новый набор в детскую театральную мастерскую «Гвозди» (для детей от 8 до 18 лет) пройдёт в начале учебного года. Если вы интересуетесь поступлением, то краткосрочный летний курс – это хорошая возможность попробовать себя, познакомиться с работой студии и принять решение о поступлении в коллектив осенью», – добавили в пресс-службе театра.

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