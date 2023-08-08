Порядка миллиарда рублей выплачивает Псковская область в ФОМС за неработающих жителей

14:22, 08 августа 2023, ПАИ

Порядка 100 тысяч жителей Псковской области в трудоспособном возрасте являются неработающими. Для того чтобы они имели возможность медицинского страхования, регион тратит порядка одного миллиарда рублей. Об этом рассказал заместитель председателя регионального парламента, председатель комитета по бюджету, финансам и налоговой политике областного Собрания депутатов Александр Братчиков в эфире программы «Оглавление» на радиостанции «Серебряный дождь» в Пскове (88.3 FM).

«Большие деньги из бюджета идут в фонд социального медицинского страхования (ФОМС). У нас в регионе порядка 100 тысяч жителей в трудоспособном возрасте являются не работающими, за которых в фонд деньги платит область. По большому счёту это говорит о том, что эти люди или не работают по тем или иным причинам, причём это не инвалиды, не те люди, которые имеют медицинские справки, или они работают, но не являются налогоплательщиками, то есть работают втёмную», – сказал Александр Братчиков.

Вице-спикер облсобрания рассказал, что из бюджета Псковской области в ФОМС уходит порядка одного миллиарда рублей за таких жителей региона, чтобы они имели возможность получить медицинское страхование. «За тех, кто работает, в ФОМС платит федерация, то есть деньги идут из федерального бюджета, а за неработающих платит регион. И чем больше неработающих в регионе, тем больше за это платит область», – пояснил гость студии.

Александр Братчиков рассказал, что в Псковской области есть задача вывести таких неработающих псковичей «из тени». «Очень хорошая история, что сейчас есть возможность самозанятости – заплатил 6 % и делай честные деньги», – подчеркнул вице-спикер регионального парламента.

Он также поделился, что рад тому, что в регионе растёт число самозанятых жителей. «Люди понимают, что намного проще заплатить налог и быть честными», – отметил гость студии.

Помимо этого, Александр Братчиков обратил внимание, что чем меньше в регионах неработающего населения, особенного трудоспособного возраста, тем легче для бюджета любой области. «И это касается не только Псковской области», – заключил вице-спикер областного Собрания.