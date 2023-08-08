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Спорт

Участники из восьми регионов России примут участие в псковском триатлоне

Участники из Санкт-Петербурга, Москвы, Карелии, Новгородской, Ленинградской, Мурманской, Белгородской и Псковской областей примут участие в псковском триатлоне, который начнётся на городском пляже 13 августа в 7:00. Об этом сообщил председатель Федерации триатлона Псковской области Александр Кузьмин на пресс-конференции в медиацентре ПАИ.

Фото здесь и далее: ПАИ

«У нас большое представительство. В основном приезжие спортсмены. В день и накануне триатлона в организации соревнований будет задействовано в два-три раза больше людей, чем участников соревнований», – отметил Александр Кузьмин.

«Огромное количество людей с разных регионов приедут, – рассказал он. – Вчера мне звонил президент Федерации триатлона Мурманской области и попросил поддержать их семидесятилетнего участника Александра Павлова. Также звонил президент Федерации триатлона Санкт-Петербурга с просьбой поприветствовать их участника. Все знают о нашем триатлоне и хотят в нём поучаствовать».

Также Александр Кузьмин описал план проведения спортивного праздника: «В субботу будет организовано плавание по реке Великой. Далее пройдут детские и женские забеги. В воскресенье на протяжении целого дня, начиная с 7:00, стартуют триатлеты на олимпийскую дистанцию и эстафетные команды. Хочется отметить, что от Пскова у нас зарегистрировано две эстафетные команды: Pro sport и «Динамика».

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