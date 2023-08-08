Стали доступны два новых выпуска издания «Михайловская пушкиниана»

18:10, 08 августа 2023, ПАИ

Два новых выпуска научно-популярного издания «Михайловская пушкиниана» доступны интернет-посетителям Государственного музея-заповедника А. С. Пушкина «Михайловское». Книги размещены на официальном сайте учреждения, в разделе «Специалистам – Библиотека – Михайловская пушкиниана». Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе культурного учреждения.

Первая из книг называется «Музеи России как передовая обороны отечественной культуры в XX — начале XXI века». Она включает в себя тридцать публикаций по итогам XXVI Февральских музейных чтений памяти С. С. Гейченко, проходивших в «Михайловском» под тем же названием в феврале текущего года и приуроченных к 120-летию со дня рождения хранителя псковского «Пушкинского уголка».

«Здесь много материалов о самом Семёне Гейченко, в том числе — рассказ о его автографах. Также есть публикации о Пскове времён хранителя, например, статья-воспоминание «Псков конца 1960–1970-х годов: памяти С. С. Гейченко», где заходит речь о таких «насельниках» города как Надежда Мандельштам, Евгений Маймин, Леонид Творогов, отец Сергий Желудков, Николай Колиберский и другие. Автор этого текста — Екатерина Дмитриева, дочь одного из самых известных советских и российских литературоведов Е. А. Маймина», — отметили в учреждении.

В выпуск под № 97 в музее включили статьи и заметки, подготовленные специалистами из Санкт-Петербурга, Саратова, Пскова и Пушкинских Гор, выступавшими на круглом столе «Краеведение, история и археология Пушкиногорья» в апреле.

Основной блок этой книги дополнен публикациями, прямого отношения к круглому столу не имеющими, но продолжающими общую линию издания. Это мемуар «Незабываемое Велье. Незабываемое время. 1960-1963 годы» Галины Симакиной, статья хранителя «Пушкинской деревни» Вячеслава Козмина «Пушкин, Булгарин и «дядя Вася» и публикация «О том, как нобелевский лауреат, нештатный экскурсовод да вдова Ленина профиль антирелигиозного музея меняли и что из этого вышло» доктора культурологии, доцента кафедры музейного дела и охраны памятников СПбГУ, старшего научного сотрудника Института всеобщей истории РАН Виталия Ананьева.

В музее убеждены, что обе книги будут чрезвычайно интересны всем, кто интересуется отечественной историей и культурой, судьбами Псковской земли.