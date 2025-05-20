Книгу о Валентине Курбатове презентует издатель Сергей Биговчий в Пскове

21:47, 20 мая 2025, ПАИ

Издатель Сергей Биговчий презентует в кабинете Курбатова областной библиотеки имени В. Я. Курбатова книгу «Валентин Курбатов. Среди писателей. Статьи. Эссе. Очерки. Воспоминания», сообщили ПАИ организаторы.

Сергей Биговчий – издатель, друг критика и библиотеки имени Курбатова, донатор кабинета Курбатова – неоднократно издавал произведения критика. Одна из них, «Курбатов среди художников», была подготовлена к выходу в свет уже без участия автора. На проведённой в библиотеке презентации этой книги было анонсировано начало работы над следующей частью серии.

В книге «Курбатов среди писателей» собраны предисловия Валентина Яковлевича, написанные для многих изданий о ярчайших представителях русской литературы. Согласно аннотации, в сборник пошли автобиографический очерк, страницы переписки Валентина Курбатова с Дмитрием Шеваровым и Виктором Конецким, воспоминания друзей, работы фотографа Анатолия Пантелеева.

Мероприятие состоится 26 мая, начало в 15:00 (количество мест ограничено).