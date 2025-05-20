Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Книгу о Валентине Курбатове презентует издатель Сергей Биговчий в Пскове

Издатель Сергей Биговчий презентует в кабинете Курбатова областной библиотеки имени В. Я. Курбатова книгу «Валентин Курбатов. Среди писателей. Статьи. Эссе. Очерки. Воспоминания», сообщили ПАИ организаторы.

Сергей Биговчий. Фото: Псковская областная библиотека имени В. Я. Курбатова

Сергей Биговчий – издатель, друг критика и библиотеки имени Курбатова, донатор кабинета Курбатова – неоднократно издавал произведения критика. Одна из них, «Курбатов среди художников», была подготовлена к выходу в свет уже без участия автора. На проведённой в библиотеке презентации этой книги было анонсировано начало работы над следующей частью серии.

В книге «Курбатов среди писателей» собраны предисловия Валентина Яковлевича, написанные для многих изданий о ярчайших представителях русской литературы. Согласно аннотации, в сборник пошли автобиографический очерк, страницы переписки Валентина Курбатова с Дмитрием Шеваровым и Виктором Конецким, воспоминания друзей, работы фотографа Анатолия Пантелеева.

Мероприятие состоится 26 мая, начало в 15:00 (количество мест ограничено).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












20 мая 2025

Ещё одна группа псковских контрактников отправилась на военную службу
20 мая 2025

Участок автодороги Лудони – Павы – Боровичи отремонтировали в Псковской области
20 мая 2025

Молодой человек из Ирана рассказал о жизни в Пскове
20 мая 2025

Археологи открыли полевой сезон с земляными работами под Старым Изборском
20 мая 2025

В МВД предупредили россиян об изменении тактики телефонных мошенников
20 мая 2025

Реставраторы приступили к работам в интерьерах Лазаревской церкви в Печорах
20 мая 2025

17 мастеров из Псковской области представят свои коллекции на модном показе «Этномода»
20 мая 2025

Книгу о Валентине Курбатове презентует издатель Сергей Биговчий в Пскове

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...