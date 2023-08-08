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Общество

Строительство домов для детей-сирот в Любятово проверил Борис Елкин

Строительство малоэтажных домов для детей-сирот в Любятово проконтролировал глава города Пскова Борис Елкин. Об этом он рассказал в своём телеграм-канале.

Он сообщил, что готовность объекта высокая, около 80 %. По объективным причинам сроки сдачи домов немного сдвинулись, но подрядчик готов ускориться. Продолжается внутренняя отделка помещений. Ожидается поставка дверей и сантехники. 45 квартир будут сданы под ключ, со всем необходимым оборудованием.

Предстоит также благоустроить территорию. Здесь появится детская площадка, парковка и освещение – получится мини-микрорайон.

«Собственникам останется купить мебель – и можно будет праздновать новоселье», – отметил глава города.

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