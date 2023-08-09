Себежане попались на уловки мошенников в 1918 году

08:58, 09 августа 2023, ПАИ

О мошеннической схеме с продовольствием в 1918 году, жертвами которой стали себежане, рассказали в Государственном архиве Псковской области.

Весной 1918 года Себежский уезд оказался в зоне боевых действий. На станции «Себеж» скапливались солдаты и беженцы. Еды для всех не хватало. Местная власть направляла запросы в разные инстанции, но везде получала ответ, что хлеба нет.

Тогда было принято решение отправить своих представителей вначале в Витебск, а затем в Сибирь, в Омск.

Некий представитель Тверского губкома подсказал неофициальный путь получения нескольких вагонов зерна – для этого надо было заплатить ему 15 000 рублей, дождаться нарядов и с ними выехать в Ново-Николаевск, где некие агенты получили бы окончательный расчет и отгрузили хлеб.

«Однако представители Себежа несколько дней прождали бумаги, выехали по указанному адресу, но там никого не встретили. Тогда они и поняли, что стали жертвами аферистов. Вернулись к «доброжелателю», потребовали вернуть деньги, но не добились своего. Направили в Тверской губком письмо в надежде привлечь к ответственности всех, кто был причастен к этой афере», – рассказали в архиве.

После захвата Омска колчаковцами себежане были задержаны, а позже отпущены. Им удалось перебраться в деревню, где они закупили 16 вагонов зерна. Однако из архивных документов доподлинно неизвестно, добрались ли эти вагоны до Себежа.