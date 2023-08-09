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Общество

Телефоны налоговой службы изменились в Псковской области

Единые телефонные номера обособленных подразделений УФНС России по Псковской области изменились. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении также обратили внимание, что добавочные номера сотрудников налоговой службы, а также горячих линий не изменились.

Кроме того, в течение двух недель параллельно с новыми будут действовать старые номера телефонов.

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