Телефоны налоговой службы изменились в Псковской области
Единые телефонные номера обособленных подразделений УФНС России по Псковской области изменились. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.
В управлении также обратили внимание, что добавочные номера сотрудников налоговой службы, а также горячих линий не изменились.
Кроме того, в течение двух недель параллельно с новыми будут действовать старые номера телефонов.
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