Телефоны налоговой службы изменились в Псковской области

20:27, 09 августа 2023, ПАИ

Единые телефонные номера обособленных подразделений УФНС России по Псковской области изменились. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

В управлении также обратили внимание, что добавочные номера сотрудников налоговой службы, а также горячих линий не изменились.

Кроме того, в течение двух недель параллельно с новыми будут действовать старые номера телефонов.