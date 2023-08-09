ЕР: В рамках партийной акции к 1 сентября школьные наборы передадут 200 тысячам детей

18:57, 09 августа 2023, ПАИ

Рюкзаки со всем необходимым к 1 сентября вручают детям из многодетных, малообеспеченных, нуждающихся семей, детям-инвалидам, детям участников СВО и детям из новых регионов.

По сообщению на сайте «Единой России», партия организовала более четырёх тысяч пунктов приёма школьных принадлежностей, спортивной формы и канцтоваров по всей стране, чтобы принять участие в акции «Собери ребёнка в школу» могли все желающие. Выдача школьных наборов проходит в региональных отделениях партии, в штабах общественной поддержки и общественных приёмных, в новых регионах – через сеть пунктов выдачи гуманитарной помощи, в исполкомах партии, а также в пунктах, которые «Единая Россия» открыла вместе с фондом «Ридовка помогает!».

«Участниками акции уже стали более 55 тысяч детей, а всего планируется обеспечить порядка 200 тысяч. Конечно, самое пристальное внимание мы уделяем детям наших бойцов, они сейчас нуждаются в дополнительной поддержке. В штабах общественной поддержки организуем мероприятия для детей и выдаём им подарки к началу учебного года. Здесь же можно оставить заявку на оказание адресной поддержки», – рассказал руководитель центрального исполкома партии Александр Сидякин.

В новых регионах рюкзаки ко Дню знаний от «Единой России» получили уже 14 тысяч детей. Также партия передаёт в школы наборы учебников и книг для библиотек.

«Потребности каждого населённого пункта прорабатываем отдельно. Собираем информацию о том, скольким детям нужна помощь, в чём особенно нуждаются школы. Это и оргтехника, и спортивный инвентарь, учебники не только для начальной школы, но и для средней и старшей, наборы для творчества и многое другое», – рассказал руководитель центрального исполкома «Единой России».

Он также отметил, что партия помогает восстанавливать школы новых регионов по народной программе.

«Здания во многих населённых пунктах находятся в плачевном состоянии – подготовить их к 1 сентября помогают наши волонтёры. Объекты, где требуется капитальный ремонт и благоустройство, жители на встречах с кандидатами от «Единой России» могут предложить включить в региональные блоки народной программы «Единой России». Сейчас сбор инициатив идёт во всех населённых пунктах. Какие-то работы уже проводятся. Например, ряд школ ремонтируют в Херсонской области, в Донецкой и Луганской народных республиках при поддержке регионов-шефов. Обновляют и здания, которые пострадали от обстрелов ВСУ, и те, что не ремонтировали при украинской власти. Многие школы уже готовы принимать детей», – отметил Александр Сидякин.

Армен Мнацаканян, руководитель фракции «Единой России» в Псковском областном Собрании депутатов, координатор партийного проекта «Новая школа», отметил, что к акции «Собери ребёнка в школу», проходящей в том числе и в Псковской области, подключились партийцы, сторонники и просто неравнодушные жители.

Участники акции приносят в общественные приёмные партии канцтовары, необходимые школьникам. «Уже собрано достаточно много. К началу учебного года все эти принадлежности мы передадим в соцзащиту, чтобы новые ранцы, карандаши, тетради, альбомы и многое другое радовали ребят из многодетных, малоимущих семей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации», – отметил руководитель фракции.

По словам Армена Мнацаканяна, в рамках акции оказывается и адресная помощь.

«Лично помог подготовиться к школе юному спортсмену и передал мальчику все необходимые принадлежности, которые помогут ему учиться на одни пятёрки. Кроме этого, депутаты от «Единой России» вместе с родителями по народной программе партии проводят мониторинг готовности пришкольных территорий и спортплощадок к началу учебного года. Вместе мы можем многое!» – подытожил Армен Мнацакнян.

Напомним, «Единая Россия» ежегодно проводит акцию «Собери ребёнка в школу» для детей из малообеспеченных и многодетных семей. С прошлого года в ней принимают участие и дети участников СВО. Также вместе с родителями представители партии проверяют готовность учебных заведений к 1 сентября – оценивают качество проведённых ремонтных работ, благоустройство территорий, состояние спортивных площадок.