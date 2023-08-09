Пассажирка ВАЗа пострадала в результате ДТП в Бежаницком районе

23:35, 09 августа 2023, ПАИ

В селе Кудеверь Бежаницкого района, на улице Медицинской, произошло столкновение двух автомобилей – LADA Vesta и ВАЗ-2106. Об этом сообщил телеграм-канал «Псковская сводка».

В момент ДТП пассажирка ВАЗа не была пристегнута ремнём безопасности, в результате чего получила телесные повреждения. Она была госпитализирована в медучреждение.

На месте работали бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.