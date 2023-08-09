Кандидаты на должность главы администрации Великих Лук станут известны 15 августа

08:24, 10 августа 2023, ПАИ

Заседание конкурсной комиссии, где будет принято решение о допуске кандидатов к участию в конкурсе на замещение должности главы администрации Великих Лук, состоится 15 августа. Об этом пишет портал Luki-News со ссылкой на решение конкурсной комиссии.

Сами выборы главы администрации пройдут на очередном заседании Великолукской Думы.

В соответствии с положением о порядке проведения конкурса на замещение должности главы администрации города Великие Луки право на участие в конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие 18 лет, и отвечающие квалификационным требованиям. Среди них – наличие высшего образования, наличие стажа муниципальной службы не менее четырех лет или стажа работы по специальности, направлению подготовки не менее пяти лет, опыт управленческой деятельности не менее трёх лет.

Отметим, что 9 августа завершился приём документов от кандидатов.