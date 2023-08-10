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ФК «Псков» обыграл команду из Санкт-Петербурга

ФК «Псков» обыграл петербургскую спортшколу «Звезда» со счётом 2:0 в рамках чемпионата Северо-Западного федерального округа. Матч прошёл в Пскове на стадионе «Машиностроитель», передаёт корреспондент ПАИ.

Фото: Андрей Лупанов

Начало игры проходило под диктовку «Звезды», но на 19-й минуте встречи вратарь ФК «Псков» Денис Долгий сумел организовать голевую атаку. У него получилось вынести мяч за спину петербургских защитников, где с ним разобрался пскович Антон Шишаев.

Фото: Андрей Лупанов

Во втором тайме спортшкола пыталась выйти к воротам Дениса Долгого через контроль мяча, и на 81-й минуте встречи им удалось это сделать, но вратарь псковской команды сумел оставить свои ворота в неприкосновенности.

Фото: Андрей Лупанов

На последней компенсированной минуте второго тайма Даниил Михайлов обокрал защитника «Звезды» в его же штрафной площади и забил последний мяч в этой встрече. Гол на радость болельщикам, которых, по оценке сайта ОФФ «Северо-Запад», было порядка тысячи в этот день, футболист отпраздновал акробатическим трюком сальто назад.

Фото ПАИ

Таким образом, ФК «Псков» продолжает гонку за лидером в чемпионате и отрывается от группы преследователей на десять очков. Ближайший соперник по турнирной таблице – СШ «Ленинградец» имеет 18 очков в активе, а лидер чемпионата мурманский «Север» – 22.

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