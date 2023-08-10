ФК «Луки-Энергия» сыграет в гостях с петербургским «Зенитом-2»

16:46, 10 августа 2023, ПАИ

Футбольный клуб «Луки-Энергия» сыграет с петербургским «Зенитом-2» в рамках четвёртого тура первенства России по футболу среди команд второй лиги дивизиона «Б». Матч начнётся в Санкт-Петербурге 13 августа в 13:00. Об этом сообщается в группе великолукской команды в соцсети «ВКонтакте».

Всего в первенстве второй лиги команды встречались семь раз, из которых лишь два завершились победой великолучан. Также один матч прошёл вничью. Отметим, что петербургская команда выиграла у великолучан все домашние матчи.

По итогам трёх туров «Луки-Энергия» занимает 13 место в таблице с двумя очками в активе. «Зенит-2» идёт на втором месте, имея семь очков из девяти возможных.