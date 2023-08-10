ЮФЛ для команд из Псковской области возобновится 12 августа

15:47, 10 августа 2023, ПАИ

Юношеская футбольная лига для команд из Псковской области возобновится 12 августа. Об этом сообщается в группе «ЮФЛ Северо-Запад» в соцсети «ВКонтакте».

Команды ФК «Псков» (спортсмены 2006, 2007 и 2008 годов рождения) проведут первые игры второго круга дома на стадионе «Машиностроитель». Матчи традиционно будут идти весь день, начиная с команды футболистов 2008 года рождения в 11:00 и заканчивая футболистами 2006 года рождения, матч которых начнётся в 16:00. Соперником псковичей станет школа олимпийского резерва из Калининграда.

По тому же принципу домашние игры проведут команды великолукской СШОР «Экспресс». Первый матч начнётся в 10:00, а последний – в 15:00. Противостоять «Экспрессу» будут спортсмены из академии «Балтики» калининградского клуба премьер-лиги России.

Отметим, что лучшие результаты среди команд ЮФЛ Псковской области на данный момент показывают СШОР «Экспресс» (спортсмены 2006 года рождения) и ФК «Псков» (спортсмены 2008 года рождения), которые занимают вторые места в своих чемпионатах.