Группу иностранцев задержали пограничники в Печорском районе

12:08, 11 августа 2023, ПАИ

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области задержали группу иностранных граждан при попытке незаконного пересечения государственной границы России в Печорском районе. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

Пограничники выявили и задержали пятерых жителей одной из стран Южной Азии, направлявшихся в сторону государственной границы России. В ходе проверки было установлено, что иностранцы планировали незаконно проникнуть в Эстонию, при этом документов на право выезда из России у них не было.

По данному факту возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ (попытка незаконного пересечения государственной границы Российской Федерации).