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Политика

Александр Голышев – о выборах в новых субъектах России: Это важнейшее событие политической интеграции

Процессы интеграции должны опираться на воинские подвиги, на идеалы исторического единства, традиционные духовно-нравственные ценности. Об этом заявил ПАИ российский культуролог, доктор культурологии, организатор и первый председатель Псковского регионального отделения Российского военно-исторического общества Александр Голышев, комментируя политическую интеграцию новых регионов в состав РФ.

Фото ПАИ. На фото Александр Голышев

Донецкая и Луганская народные республики, Запорожская и Херсонская области присоединились к России по итогам референдума, прошедшего осенью 2022 года. По мнению первого председателя Псковского регионального отделения РВИО, за достаточно короткий срок сделано уже многое. Александр Голышев подчеркнул, что военная, материально-техническая и гуманитарная помощь однозначно подтверждает решимость России сделать всё для того, чтобы оправдать надежды людей и в очередной раз подтвердить, что «своих не бросаем».

«Политическая интеграция новых регионов, изменения в законодательстве определили основные направления их жизнеобеспечения, безопасности и повышения качества жизни. В единый день голосования выборы пройдут и в новых субъектах Федерации. Это важнейшее событие политической интеграции, определяющее их будущее. И конечно, трудно не согласиться, что это – драйвер для развития всей российской политической системы. С 1 марта 2023 года население этих регионов уже в полной мере пользуется отечественными мерами социальной поддержки. Много сделано, чтобы 1 сентября тысячи детей пошли в школы», – отметил Александр Голышев.

По его словам, чтобы восстановить экономику новых регионов, понадобится время, но потенциал этих территорий огромный и результат будет положительным. «Активное стремление народа к интеграции, как основе долгожданного мира и безопасности, счастливой и стабильной жизни, активизирует процессы социально-психологической адаптации людей, повышает их уверенность в завтрашнем дне. Процессы интеграции должны опираться на воинские подвиги павших и живых, на идеалы исторического единства, традиционные духовно-нравственные ценности», – заключил Александр Голышев.

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