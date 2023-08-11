Новая программа «ПРО игры» выходит на телеканале «Первый Псковский»

15:23, 11 августа 2023, ПАИ

Новая программа «ПРО игры» выходит на телеканале «Первый Псковский».

Ведущие Никита Черкашин и Кира Суханова погрузят зрителей в мир настольных игр. Каждая серия – это знакомство с одной из самых популярных и интересных «настолок».

В этом выпуске ведущие отправятся на поиски клада. «Гномы-вредители» – это игра, в которой потребуется талант лжи и тактики. Дети и взрослые перевоплощаются в трудолюбивых гномов с одной лишь разницей: одни хотят строить, другие – ломать. Как это работает, расскажут в передаче.

Программу «ПРО игры» можно будет посмотреть на телеканале «Первый Псковский» по пятницам в 19:00. Повтор в 23:50, а также в субботу в 11:30.