Новая программа «ПРО игры» выходит на телеканале «Первый Псковский»
Новая программа «ПРО игры» выходит на телеканале «Первый Псковский».
Ведущие Никита Черкашин и Кира Суханова погрузят зрителей в мир настольных игр. Каждая серия – это знакомство с одной из самых популярных и интересных «настолок».
В этом выпуске ведущие отправятся на поиски клада. «Гномы-вредители» – это игра, в которой потребуется талант лжи и тактики. Дети и взрослые перевоплощаются в трудолюбивых гномов с одной лишь разницей: одни хотят строить, другие – ломать. Как это работает, расскажут в передаче.
Программу «ПРО игры» можно будет посмотреть на телеканале «Первый Псковский» по пятницам в 19:00. Повтор в 23:50, а также в субботу в 11:30.
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