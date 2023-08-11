Что делать при отравлении грибами, рассказали псковичам

18:58, 11 августа 2023, ПАИ

Что делать при отравлении грибами, рассказали псковичам в Telegram-канале Псковской городской поликлиники.

С наступлением дождливых дней у любителей тихой охоты начинается сезон сбора грибов. Именно на этот период приходится пик отравлений грибами, причём дети и пожилые люди переносят их наиболее тяжело. Отравиться можно не только ядовитыми грибами, но и съедобными, если их неправильно приготовить.

Чтобы не отравиться, в поликлинике рекомендовали собирать только те грибы, о которых вы точно знаете, что они съедобны. При этом важно помнить, что ядовитые грибы часто растут рядом со съедобными и могут быть очень похожи на них.

Нельзя собирать и есть перезрелые, червивые и испорченные грибы, а также употреблять грибы в сыром виде.

Не нужно собирать грибы, даже заведомо съедобные, в городских парках, скверах и дворах, а также вдоль автомобильных дорог и на территории промышленных зон: грибы накапливают ядовитые вещества и становятся непригодными в пищу.

Симптомы отравления грибами обычно проявляются не сразу, а в диапазоне от получаса до суток в зависимости от того, каким именно грибом отравился больной. Иногда первые симптомы проявляются через двое или трое суток. К типичным симптомам относятся рвота, понос, жажда, судороги, сильные боли в животе, слабость, головокружение, головная боль. Отравление грибами может привести к летальному исходу, если вовремя не оказать первую помощь.

При первых симптомах отравления необходимо срочно вызвать скорую помощь, до её приезда нужно промыть желудок водой. Больному следует обеспечить покой и уложить его в постель. Нужно приложить к ногам и рукам пострадавшего тёплые грелки, давать пить воду или крепкий чай (при резкой слабости). Ни в коем случае нельзя давать алкоголь, так как он ускоряет распространение яда в организме.

При отравлении грибами нельзя заниматься самолечением. Только врач сможет назначить правильное лечение, ведь токсины различных грибов действуют на организм по-разному, а значит, и универсального лечения при отравлении грибами не существует.