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День физкультурника празднуют в России 12 августа

День физкультурника празднуют в России 12 августа. Дата события уникальна для каждого года, так как, согласно указу Президиума Верховного Совета СССР, этот праздник отмечается во вторую субботу августа, сообщает calend.ru.

Фото: ПАИ

Всесоюзный день физкультурника был учреждён постановлением Совета Народных Комиссаров СССР, принятым летом 1939 года. Широкое распространение он получил в 30-х годах ХХ века, в первые десятилетия советской власти, когда коммунистические пропагандисты внедрили лозунг: «В здоровом теле — здоровый дух». Праздник отмечается с 1961 года.

Физическую культуру принято понимать как сферу социальной деятельности, направленную на сохранение и укрепление здоровья человека, развитие его психофизических способностей для здорового долголетия. А укрепляя здоровье, физкультура и спорт совершенствуют и развивают не только тело, но и дух, воспитывают упорство в достижении цели, дисциплину, мужество, закаляют волю. Поэтому значение физкультуры и спорта в жизни общества трудно переоценить.

Ежегодно в стране проводится свыше 700 массовых физкультурных и спортивных мероприятий, которые обеспечивают возможность привлечения к соревновательной деятельности до 80 миллионов человек. Всё это способствует популяризации физкультуры и здорового образа жизни.

День физкультурника своим профессиональным праздником считают все тренеры, учителя физкультуры, спортсмены и простые любители физкультуры, а сам праздник продолжают широко отмечать по всей стране. Во многих российских городах проходят всевозможные спортивные мероприятия и соревнования.

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