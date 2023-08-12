Учёные назвали необычный симптом коронавируса у мужчин
У мужчины из-за длительного COVID меняется цвет ног при вертикальном положении тела, сообщается в статье, опубликованной исследователями британского Университета Лидса в журнале Lancet.
Большинство людей, заболевших COVID-19, полностью выздоравливают, однако, по имеющимся данным ВОЗ, примерно у 10-20 процентов людей, выздоровевших после первоначально перенесённой болезни, возникают различные среднесрочные и долгосрочные последствия, известные под общим названием «состояние после COVID-19» или «долгий COVID».
«Тридцатитрёхлетний мужчина был направлен в нашу специализированную клинику из-за наличия в анамнезе на протяжении шести месяцев быстрой смены цвета ног на багровый при положении стоя; он заявил, что его ноги постепенно тяжелеют... зудят и темнеют», — говорится в сообщении журнала.
При этом, по словам пациента, его ноги возвращаются в привычное состояние, когда он ложится, сообщает РИА Новости.
Согласно статье, ранее ему диагностировали «долгий COVID», а также синдром постуральной ортостатической тахикардии, для которого характерно повышение частоты сердечных сокращений при изменении положения тела из горизонтального на вертикальное.
«Мы диагностировали дизавтономию (нарушение работы вегетативной нервной системы. — Прим. ред.), вторичную по отношению к SARS-CoV-2 и связанную с длительным COVID. Мы объяснили, что изменение цвета ног связано со скоплением венозной крови», — указывает журнал.
Отмечается, что синдром постуральной ортостатической тахикардии — это форма дизавтономии.
Пациенту рекомендовали потреблять больше жидкости и соли, а также выполнять упражнения для укрепления мышц.
Как указано в статье, становится всё больше доказательств наличия связи между длительным COVID и синдромом постуральной ортостатической тахикардии.
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