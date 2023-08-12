День физкультурника отметили в селе Ляды Плюсского района

16:23, 12 августа 2023, ПАИ

Спортивные мероприятия, посвящённые Дню физкультурника, прошли в селе Ляды Плюсского района. Об этом сообщает районная газета «Плюсский край».

В 11:00 на нескольких площадках стартовали соревнования по мини-футболу и волейболу.

На церемонии открытия праздника с приветственным словом выступили глава селького поселения «Лядская волость» Рагим Алимов и заместитель главы Плюсского района по социальным вопросам Юлия Богданова, которая вручила некоторым спортсменам значки ГТО.