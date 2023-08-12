День физкультурника отметили в селе Ляды Плюсского района
Спортивные мероприятия, посвящённые Дню физкультурника, прошли в селе Ляды Плюсского района. Об этом сообщает районная газета «Плюсский край».
В 11:00 на нескольких площадках стартовали соревнования по мини-футболу и волейболу.
На церемонии открытия праздника с приветственным словом выступили глава селького поселения «Лядская волость» Рагим Алимов и заместитель главы Плюсского района по социальным вопросам Юлия Богданова, которая вручила некоторым спортсменам значки ГТО.
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