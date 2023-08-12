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Спорт

День физкультурника отметили в Пустошке

Спортивные мероприятия, приуроченные к Дню физкультурника, провели в Пустошке. Об этом ПАИ сообщили в районной газете «Вперёд».

Фото здесь и далее: Марина Жуланова

На открытии праздника представители районного руководства вручили благодарственные письма заслуженным спортсменам и тренерам Пустошкинского района.

Участники празднования Дня физкультурника прошлись маршем по стадиону и сделали зарядку.

На спортивных площадках состоялись соревнования по теннису, пляжному волейболу и футболу. Спортсмены играли в шахматы и шашки, а также осваивали туристические навыки.  

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