День физкультурника отметили в Пустошке

17:56, 12 августа 2023, ПАИ

Спортивные мероприятия, приуроченные к Дню физкультурника, провели в Пустошке. Об этом ПАИ сообщили в районной газете «Вперёд».

На открытии праздника представители районного руководства вручили благодарственные письма заслуженным спортсменам и тренерам Пустошкинского района.

Участники празднования Дня физкультурника прошлись маршем по стадиону и сделали зарядку.

На спортивных площадках состоялись соревнования по теннису, пляжному волейболу и футболу. Спортсмены играли в шахматы и шашки, а также осваивали туристические навыки.