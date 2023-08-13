Водитель сгорел в перевернувшемся автомобиле между Дно и Филиппково

23:32, 13 августа 2023, ПАИ

Водитель Renault Logan не справился с управлением у железнодорожного переезда между городом Дно и деревней Филиппково и протаранил два столба, после чего автомобиль вылетел в кювет, перевернулся и загорелся. Об этом сообщили в Telegram-канале «ПАИ. Псковская сводка».

По предварительным данным, в ДТП погиб водитель. Пассажиров в машине не было.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники ГИБДД и следственно-оперативная группа.

Обстоятельства произошедшего выясняются.