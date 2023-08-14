Выставка «Путь к свету» откроется сегодня в Печорском центре культуры
С 15 по 31 августа в Печорском районном центре культуры (ул. Свободы, 29) будет проходить выставка «Путь к свету»: русское православие, храмы и монастыри в современном искусстве. Об этом сообщается в телеграм-канале Псково-Печерского монастыря.
Выставка приурочена к 550-летию монастыря.
В экспозиции представлено более 50 произведений живописи и графики 25 профессиональных художников, выпускников МГАХИ им. В. И.Сурикова, учеников почётного члена Российской академии художеств Андрея Очнева. Участники являются членами Союза художников России, Московского Союза художников, Творческого Союза художников России.
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14 августа 2023
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