Выставка «Путь к свету» откроется сегодня в Печорском центре культуры

09:00, 15 августа 2023, ПАИ

С 15 по 31 августа в Печорском районном центре культуры (ул. Свободы, 29) будет проходить выставка «Путь к свету»: русское православие, храмы и монастыри в современном искусстве. Об этом сообщается в телеграм-канале Псково-Печерского монастыря.

Выставка приурочена к 550-летию монастыря.

В экспозиции представлено более 50 произведений живописи и графики 25 профессиональных художников, выпускников МГАХИ им. В. И.Сурикова, учеников почётного члена Российской академии художеств Андрея Очнева. Участники являются членами Союза художников России, Московского Союза художников, Творческого Союза художников России.