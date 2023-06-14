В общественный штаб по наблюдению за выборами в Псковской области входит 15 человек

20:57, 14 июня 2023, ПАИ

Всего в общественный штаб при Общественной палате Псковской области по наблюдению за выборами в единый день голосования в 2023 году входит 15 человек. Об этом сообщила руководитель штаба, председатель Общественной палаты Псковской области Наталья Горбачёва на пресс-конференции, передаёт корреспондент ПАИ.

«В состав общественного штаба входит 15 человек, семь из них — это члены региональной Общественной палаты, один член Общественной палаты Российской Федерации, один член Общественной палаты Великих Лук, три эксперта, один руководитель Псковского областного совета профессиональных союзов, один представитель Ассоциации «Совет муниципальных образований [Псковской] области» и один журналист», — сказала Наталья Горбачёва.

По её словам, штаб позволит организовать все направления работы. «Представленные направления отработаны на практике. Если будет необходимость, мы выделим ещё какое-то направление, но в настоящий момент у нас горячая линия с кол-центром, группа мониторинга и разбора нарушений, корпус наблюдателей, пресс-центр штаба и группа мобильного реагирования по трём направлениям — по Пскову, Великим Лукам и области», — заключила председатель Общественной палаты.

Напомним, что в сентябре в Псковской области пройдёт 12 избирательных кампаний, в том числе и выборы губернатора. Голосование на выборах будет трехднёвным — 8, 9 и 10 сентября. Также на выборах будет применяться дистанционное электронное голосование. Официально избирательная кампания стартовала 5 июня. На данный момент для участия в выборах губернатора Псковской области подали документы четыре участника.