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Общество

Поиском артефактов отметили День археолога в Усвятах

Поиском скрытых в земле артефактов отметили День археолога в Усвятском центре культуры. Об этом ПАИ сообщила газета «Новая жизнь». 

Фото: газета «Новая жизнь»

Заведующая отделом по музейной работе Екатерина Васина и библиотекарь по работе с детьми Татьяна Карпова предложили ребятам стать юными исследователями. Екатерина рассказала детям об археологах, их сложной, кропотливой и интересной работе, объяснила, как определяют места для раскопок, как тщательно извлекают из-под земли найденные предметы, как исследуют их после и зачастую буквально по крупицам восстанавливают.

Большой интерес вызвали у ребят экспонаты выставки, на которой были представлены находки с раскопок, проведённых на усвятской земле. Игровой частью программы стал поиск артефактов. Вооружившись шпателями и кисточками, а кому не хватило – работая руками, ребята активно «снимали культурный слой».

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