Государственная погранслужба Латвии усиливает охрану границы с Белоруссией
Государственная пограничная служба Латвии отзывает из отпусков своих сотрудников для усиления охраны границы с Белоруссией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на погранведомство.
«Решение принято в связи с растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской границе, где в минувшие сутки было зафиксировано 96 попыток её незаконного пересечения», – отмечается в сообщении.
Ведомство также отметило, что мобилизует пограничников, находящихся на дополнительной службе, и запросило помощи вооружённых сил и национальной полиции.
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