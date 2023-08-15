Государственная погранслужба Латвии усиливает охрану границы с Белоруссией

23:41, 15 августа 2023, ПАИ

Государственная пограничная служба Латвии отзывает из отпусков своих сотрудников для усиления охраны границы с Белоруссией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на погранведомство.

«Решение принято в связи с растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской границе, где в минувшие сутки было зафиксировано 96 попыток её незаконного пересечения», – отмечается в сообщении.

Ведомство также отметило, что мобилизует пограничников, находящихся на дополнительной службе, и запросило помощи вооружённых сил и национальной полиции.