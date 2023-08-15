Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Государственная погранслужба Латвии усиливает охрану границы с Белоруссией

Государственная пограничная служба Латвии отзывает из отпусков своих сотрудников для усиления охраны границы с Белоруссией. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на погранведомство.

«Решение принято в связи с растущей гибридной угрозой на латвийско-белорусской границе, где в минувшие сутки было зафиксировано 96 попыток её незаконного пересечения», – отмечается в сообщении.

Ведомство также отметило, что мобилизует пограничников, находящихся на дополнительной службе, и запросило помощи вооружённых сил и национальной полиции.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 августа 2023

Об организации сентябрьских выборов поговорили на «Серебряном дожде». Главное

15 августа 2023

Игорь Сопов прокомментировал снятие с выборов «Яблока»

15 августа 2023

Наталья Исакова: Политическая конкуренция в Псковской области соответствует общероссийским тенденциям

15 августа 2023

Игорь Сопов перечислил новшества в избирательной системе Псковской области

15 августа 2023

Псковичи активнее других жителей региона регистрируются для участия в ДЭГ

15 августа 2023

596 избирательных участков будет открыто на выборах в Псковской области

15 августа 2023

Районную администрацию реорганизовали в Стругах Красных

15 августа 2023

Что предстоит сделать избиркому до выборов в Псковской области, рассказал Игорь Сопов


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...